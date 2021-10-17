Свежие комментарии

  • Александр Макаров
    очередной высер...доказательства где?...и это при том, что я тоже не доволен ни Путиным, ни правительством...афффтор ...Открытое письмо к...
  • Ryan Jeef
    https://youtu.be/_ZfT5ms03NUДевушки без компл...
  • Анатолий
    Альф !20 забытых сериал...

Какие вещи нельзя было делать русским солдатам перед боем

Какие вещи нельзя было делать русским солдатам перед боем

На войне для солдата каждый день может оказаться последним в жизни и столь экстремальные условия привели к целому ряду негласных правил и запретов, соблюдение которых, по мнению служивых, позволяло надеяться на выживание и возвращение домой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх