Какие вещи нельзя было делать русским солдатам перед боем

На войне для солдата каждый день может оказаться последним в жизни и столь экстремальные условия привели к целому ряду негласных правил и запретов, соблюдение которых, по мнению служивых, позволяло надеяться на выживание и возвращение домой.
На войне для солдата каждый день может оказаться последним в жизни и столь экстремальные условия привели к целому ряду негласных правил и запретов, соблюдение которых, по мнению служивых, позволяло надеяться на выживание и возвращение домой.
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