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Экс-тренер «Краснодара» похвалил наставника ПСЖ Энрике за поддержку Сафонова

Экс-тренер «Краснодара» похвалил наставника ПСЖ Энрике за поддержку Сафонова

Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк восхитился поведением главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике, поддержавшего российского голкипера Матвея Сафонова после матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

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