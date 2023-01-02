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Поведение Энцо после победы на ЧМ произвело плохое впечатление на «Бенфику». Он уехал в Аргентину без разрешения тренера

Отношения Энцо Фернандеса с «Бенфикой» испортились. Поведение полузащитника после победы на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины произвело отрицательное впечатление на представителей «Бенфики».

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