Сотрудница сахалинской полиции, переиграв телефонных аферистов, помогла задержать их курьера

В административном центре Сахалинской области сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 20-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в мошенничестве.
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