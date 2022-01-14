Размышления о «бесплатном»

.Для значительной части нашего общества "бесплатное" является этаким святым Граалем. Я предлагаю подумать над тем так ли это было эффективно , каковы были объективные "плюсы" и "минусы" советских успехов – бесплатной медицины, образования, квартир.
.Для значительной части нашего общества "бесплатное" является этаким святым Граалем. Я предлагаю подумать над тем так ли это было эффективно , каковы были объективные "плюсы" и "минусы" советских успехов – бесплатной медицины, образования, квартир.
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