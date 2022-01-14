Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    Это интересноСмех: как он влия...
  • Татьяна Петрова
    Не  вижу в тексте ничего "самого плохого".  Автор не настаивает на своём мнении, он лишь рассуждает о том, на что у н...Размышления о «бе...
  • Александр 24
    Только Вы "вычленили" почему-то самое плохое ,с Вашей,конечно,точки зрения, и абсолютную неправду. Не знаю,к сожалени...Размышления о «бе...

Размышления о «бесплатном»

Размышления о «бесплатном»

.Для значительной части нашего общества "бесплатное" является этаким святым Граалем. Я предлагаю подумать над тем так ли это было эффективно , каковы были объективные "плюсы" и "минусы" советских успехов – бесплатной медицины, образования, квартир.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх