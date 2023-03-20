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Балерина Анастасия Волочкова рассказала об успешном лечении тазобедренного сустава

Балерина Анастасия Волочкова рассказала об успешном лечении тазобедренного сустава

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как проходит лечение ее тазобедренного сустава. По словам артистки, процесс идет успешно, поэтому она снова выходит на сцену.

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