Россия может победить в украинском конфликте, влияя на решения политиков западных стран при помощи искусственного интеллекта (ИИ) и нейробиологии, считает индонезийский аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности, профессор факультета международных отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни.
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