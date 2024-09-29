Аналитик Конни: Россия сможет повлиять на Запад с помощью ИИ и нейробиологии

Россия может победить в украинском конфликте, влияя на решения политиков западных стран при помощи искусственного интеллекта (ИИ) и нейробиологии, считает индонезийский аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности, профессор факультета международных отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни.