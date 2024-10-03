Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» участвовали в «Вилаят Хорасан»

Этапированные из Республики Дагестан в российскую столицу фигуранты дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» обвиняются в участии в террористической группировке «Вилаят Хорасан»*, информирует РИА Новости.
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