Атаки беспилотников заставили ввести режим повышенной готовности в портах Ленобласти

В Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Выборге будут усилены меры безопасности.Министерство транспорта России распорядилось ввести дополнительные меры безопасности в портах Ленобласти после атак украинских беспилотников.
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