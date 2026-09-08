Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим сделал ставку на модель "экспорта терроризма".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин готов дать ...
- Мазепин: плавцы н...
- ЛС Эксперт: Зеленски...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым