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Ждали кадр часами: 13 потрясающих фото птиц, победивших на конкурсе орнитологов

Ждали кадр часами: 13 потрясающих фото птиц, победивших на конкурсе орнитологов

Объявлены победители фотоконкурса Audubon Photography Awards 2026, который проводит общество орнитологов.

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