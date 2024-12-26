Тульская служба новостей выяснила, что дороже – готовый новогодний подарок или самостоятельный сбор конфет

Рубрика "Весёлая арифметика" от ТСН24 продолжается, но в новогоднем формате. Интересно, сколько стоит сладкий подарок, если закупать конфеты и собирать его самому? Тульская служба новостей провела расчёты и выяснила настоящую цену подарка.
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