В конгрессе США одобрили проект финансирования правительства до 30 сентября

Global Look Press/Consolidated News Photos/Annabelle Gordon - CNP Палата представителей конгресса США поддержала законопроект о продлении временного финансирования работы американского правительства до 30 сентября, то есть до конца финансового года.
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