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Судья А.Г. Терешенков заподозрил крупную компанию по банкротству граждан в Санкт-Петербурге ООО «Финансово -правовой альянс» (ООО «ФПА») в возможном контролируемом банкротстве граждан?

Анализ открытой информации из судебных актов, где суд выразил сомнения в отсутствии конфликта интересов между должником, финансовым управляющим и СРО на примере крупной компании по банкротству граждан.

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