Изумительный польский торт

Рецепт этого торта пришел к нам из Польши. Торт получается невероятно красивый, высокий. Волшебный вкус такого десерта покорит сердца всех гостей! Ингредиенты: мука пшеничная – 320 г; мука миндальная – 80 г; яйца куриные – 6 шт.