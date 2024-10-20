Ночью силы ПВО РФ уничтожили над территорией России 110 украинских БПЛА

Атаки 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на российские объекты пресечены в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ 20 октября в Telegram-канале.
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