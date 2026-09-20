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ИА Регнум

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Экономист Бархота предупредил об опасности финансовых советов от нейросетей

Использовать советы нейросетей по финансовым вопросам можно только как один из источников информации, но принимать решения исключительно на их основе рискованно, поскольку ответственность за возможные потери всегда несет сам человек.

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