Экономист Бархота предупредил об опасности финансовых советов от нейросетей

Использовать советы нейросетей по финансовым вопросам можно только как один из источников информации, но принимать решения исключительно на их основе рискованно, поскольку ответственность за возможные потери всегда несет сам человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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