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Мельниченко побеждает на выборах губернатора Пензенской области

Мельниченко побеждает на выборах губернатора Пензенской области

ПЕНЗА, 21 сентября, ФедералПресс. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, представляющий партию «Единая Россия», побеждает на выборах главы региона.

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