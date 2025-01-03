Неоправданные вложения: кейсы про разочарованных инвесторов

Случается, что люди собирают деньги под очень перспективные стартапы, которые на деле оказываются лишь мечтой, из-за которой инвесторы теряют средстваФото: Peter DaSilva/EPA/TASSКровавые махинации В 2003 году американке Элизабет Холмс было 19 лет, и она бросила университет.