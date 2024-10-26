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Петербургский дневник

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Стало известно, когда «Зенит» сыграет с «Ахматом»

Стало известно, когда «Зенит» сыграет с «Ахматом»

Российский футбольный союз определил даты матчей четвертьфинала турнира РПЛ Сегодня, 26 октября, Российский футбольный союз определил даты матчей четвертьфинала турнира РПЛ, в котором должны встретиться ФК «Зенит» и «Ахмат».

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