Стало известно, когда «Зенит» сыграет с «Ахматом»

Российский футбольный союз определил даты матчей четвертьфинала турнира РПЛ Сегодня, 26 октября, Российский футбольный союз определил даты матчей четвертьфинала турнира РПЛ, в котором должны встретиться ФК «Зенит» и «Ахмат».
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