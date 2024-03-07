"Задвухсотили весь фронт": Армия России изменила стратегию ведения боя

Благодаря особым нововведениям в правилах ведения боевых действий, русская армия перешла в массированное и местами скрытное нападение – остатки западной бронетехники, несмотря на весь фарс, с которым их передавили Киеву, разлетаются на мелкие детальки? вместе с экипажем.