Бомбардировщики США прибыли на Ближний Восток

Американские стратегические бомбардировщики B-52 прибыли в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, в которую входят Ближний Восток, Центральная Азия и Восточная Африка, пишет ТАСС.
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