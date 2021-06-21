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США пригрозили Китаю международной изоляцией. События дня

США пригрозили Китаю международной изоляцией. События дня

Пашинян поздравил сторонников с победой на выборах в Армении   Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян поздравил сторонников с победой, набрав более 54% голосов после обработки бюллетеней.

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