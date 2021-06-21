США пригрозили Китаю международной изоляцией. События дня

Пашинян поздравил сторонников с победой на выборах в Армении Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян поздравил сторонников с победой, набрав более 54% голосов после обработки бюллетеней.
Пашинян поздравил сторонников с победой на выборах в Армении Исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян поздравил сторонников с победой, набрав более 54% голосов после обработки бюллетеней.
Свежие комментарии