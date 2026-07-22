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Марко Рубио: Мир должен отказаться от разработки своих ИИ-систем и закупать их у США

Марко Рубио: Мир должен отказаться от разработки своих ИИ-систем и закупать их у США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все страны должны отказаться от разработки собственных ИИ-систем и закупать американские.

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