В Москве на выставке «Россия» представят традиционные блюда Архангельской области

Традиционные блюда можно будет попробовать через неделю, 21 декабря, с 12:00 до 16:00 на ВДНХ.На фудхолле «Дом русской кухни» для посетителей выставки-форума будут представлены традиционные блюда Архангельской области.
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