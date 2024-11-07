Лавров: Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС как страна-партнер

Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует ТАСС.