Лавров: Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС как страна-партнер

Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует ТАСС.
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