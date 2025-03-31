«Разлегся прямо во дворе»: приморцев напугал наглый тигр

Жители Партизанского района Приморского края пожаловались на выход тигра к людям. По словам очевидцев, хищники уже «не стесняются» выходить к жилым домам днем, а кадрами наглого хищника поделились в Сети, сообщает PRIMPRESS.
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