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За рулем

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Сколько придется отдать за шиномонтаж этой осенью

Сколько придется отдать за шиномонтаж этой осенью

Осенняя переобувка автомобилей в этом сезоне обойдется владельцам заметно дороже, чем годом ранее.    Средний рост цен на услуги шиномонтажа составил 10-15%.

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