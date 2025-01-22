❗️Опасности для летнего курортного сезона в Крыму из-за ЧП с разливом мазута нет «Угрозы курортному сезону в Крыму после разлива мазута в Черном море нет.
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❗️Опасности для летнего курортного сезона в Крыму из-за ЧП с разливом мазута нет «Угрозы курортному сезону в Крыму после разлива мазута в Черном море нет.