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Сатановский...О вине России перед Арменией

Сатановский...О вине России перед Арменией

…И ещё немного об Армении, Азербайджане, Турции, Соединённых Штатах Америки, Евросоюзе и России, с точки зрения пожившего своё и немало за это время повидавшего пожилого русского еврея, которым автор был и остаётся, воспитанного в Советском Союзе, неплохо ориентирующегося в том, как этот мир устроен и не слишком интересующегося тем, что про него подумают, скажут и напишут.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
пусть идут на Запад.будет с ними также. как и с украиной и другими. Ничему их история не учит. А россии нечего помогать армении. ведь видели же  какой пашинян. марионетка, как и Зеленский.
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1 час.
igor kim
Если бы не Россия, то турки армян и грузин давно вырезали. Неблагодарные люди - стоит ли с ними иметь дело?
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1 час.
Владимир Ушкал
Это жидовьё. забыло как их резали как гусей, но ничего валите в канаву армяшкиы  жидовьё. ищите лучшего  твари бездарные. вам работать только с асфальтом и туалетной.!
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41 мин.

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