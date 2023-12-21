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В СК подтвердили смерть 12-летней девочки в поезде Тюмень-Адлер

В СК подтвердили смерть 12-летней девочки в поезде Тюмень-Адлер

Группу из 125 детей сняли с состава после массовых жалоб на температуру и плохое самочувствие.Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о смерти в поезде Тюмень-Адлер 12-летней девочки, которая возвращалась домой из лагеря в составе группы из 125 человек.

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