В СК подтвердили смерть 12-летней девочки в поезде Тюмень-Адлер

Группу из 125 детей сняли с состава после массовых жалоб на температуру и плохое самочувствие.Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о смерти в поезде Тюмень-Адлер 12-летней девочки, которая возвращалась домой из лагеря в составе группы из 125 человек.