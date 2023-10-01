Товарооборот России и Латинской Америки достиг $20 млрд

Товарооборот между Россией и странами Латинской Америки за последние годы увеличился приблизительно на четверть, и на сегодняшний день составляет $20 млрд, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.
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