Киркоров высказался о трагедии в “Крокусе” словами Пугачевой

Филипп Киркоров выразил свои мысли о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Певец призвал помнить жертв этой ужасной трагедии, используя слова из песни Аллы Пугачевой под названием «Скупимся на любовь».
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