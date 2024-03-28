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Киркоров высказался о трагедии в “Крокусе” словами Пугачевой

Киркоров высказался о трагедии в “Крокусе” словами Пугачевой

Филипп Киркоров выразил свои мысли о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Певец призвал помнить жертв этой ужасной трагедии, используя слова из песни Аллы Пугачевой под названием «Скупимся на любовь».

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Да какой всё таки КОЗЁЛ тащит ЭТО мурло к нам в Россию, аж пар из задницы валит - защитник всех гнилых тварей.
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19 час.

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