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Чубайс молчал-молчал, и наконец объявил войну русскому миру. Что расскажут его лекторы-адепты?

Чубайс молчал-молчал, и наконец объявил войну русскому миру. Что расскажут его лекторы-адепты?

Выехавший три года назад из России Анатолий Чубайс создал на собственные средства в университете Тель-Авива крупный центр "изучения России".

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Комментарии
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ValkoninKirill Вальконин
Квачков отсидел за него.
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5 час.
Леонид Попивняк
))))) ну Гарик Каспаров уже лет 30 такое вещает))) и что???
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4 час.
Владимир Фердман
МАЛОВАТО БУДЕТ
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3 час.
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