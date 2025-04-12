Чубайс молчал-молчал, и наконец объявил войну русскому миру. Что расскажут его лекторы-адепты?

Выехавший три года назад из России Анатолий Чубайс создал на собственные средства в университете Тель-Авива крупный центр "изучения России".
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