Происшествия
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Происшествия

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В Рязани сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника, повредившего памятную доску с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны

В полицию поступило сообщение, что в сквере на пересечении улиц Горького и Новой города Рязани совершен акт оскорбления памяти защитников Отечества – повреждена Доска почета «Помним! Гордимся! 1941 – 1945.

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