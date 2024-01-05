Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США

Президент США Джо Байден 5 января выступил с предвыборной речью в Вэлли-Фордже в штате Пенсильвания. Он заявил, что на предстоящих выборах на кон поставлена американская демократия, и пообещал посвятить ее защите остаток своего правления.
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