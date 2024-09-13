Фигурант дела о покушении на Авраама Руссо дал показания

Один из фигурантов дела о похищении и покушении на певца Авраама Руссо дал показания, подтверждающие причастность к совершению преступления бывшего борца-вольника Тархана Эльдукаева, сообщает РИА Новости.
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