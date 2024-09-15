Сегодня в Эрмитаже покажут премьеру спектакля «Сутра золотого света»

Это новый совместный проект Государственного Эрмитажа и Российского государственного института сценических искусств Спектакль-променад поставлен студентами экспериментального курса Яны Туминой в рамках музейно-театральной лаборатории «Чудесный источник».
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