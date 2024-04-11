Корейская оружейная компания планирует инвестировать в Польшу, используя польскую тягу к милитаризации

Сотрудничество по польским вариантам южнокорейской техники, трансфер технологий производства боеприпасов, строительство сервисного центра для корейской техники со всей Европы – концерн Hanwha хочет ужесточить сотрудничество с польской армией и оборонной промышленностью.
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