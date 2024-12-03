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Первый зампред ВТБ предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки

Первый зампред ВТБ предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предложил Центробанку интервенции для рубля вместо роста ставки. Об этом, как пишет РБК, он заявил в авторской колонке в виде «письма Деду Морозу и Снегурочке» от имени «мальчика Димы из синей группы детского сада».

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