Киш с запеченной тыквой

Очень яркий и невероятно сытный и вкусный овощной пирог. Количество порций: 10 Время приготовления: 90 Минут Для начинки: Тыква — 600 грамм Сыр рикотта — 250 грамм Яйцо — 4 штуки Перец болгарский красный — 0,5 штуки Сыр пармезан тертый — 100 грамм Помидоры черри — 6 штук Сливки 23% жирности — 100 миллилитров Масло […].
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