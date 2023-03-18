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«Мы на Т-80 разобьем «Леопарды»: Минобороны РФ показало боевую работу танкового экипажа ЗВО

«Мы на Т-80 разобьем «Леопарды»: Минобороны РФ показало боевую работу танкового экипажа ЗВО

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры повседневной боевой деятельности танковых подразделений Западного военного округа в зоне специальной военной операции.

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