«Глобальному рынку станет только хуже»: мир на Украине не увеличит поставки нефти из России

В Bank of America заявили, что если переговоры по Украине приведут к соглашению и возможному смягчению санкций в отношении экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из Москвы, цены на нефть снизятся на сумму до 10 долларов за баррель эталонной марки Brent.
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