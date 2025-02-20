«Глобальному рынку станет только хуже»: мир на Украине не увеличит поставки нефти из России

В Bank of America заявили, что если переговоры по Украине приведут к соглашению и возможному смягчению санкций в отношении экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из Москвы, цены на нефть снизятся на сумму до 10 долларов за баррель эталонной марки Brent.