Медвежий угол
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Медвежий угол

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Учительница попыталась поджечь школу, предварительно разместив бредовое заукраинское видео

Учительница попыталась поджечь школу, предварительно разместив бредовое заукраинское видео

Вчера вечером 46-летняя учительница начальных классов из Чебоксар Галина С. пыталась устроить пожар в школе, в которой сама же и преподавала (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10 им.

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Комментарии
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виктор комягин
Чальцева до суда в опущенную камеру СИЗО....а тварь училку в СИЗО девчонки сами порвут....справедливость восторжествует....
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6 час.
Юрис Хартманис
Нет слов….
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3 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Училка больная на всю голову! Надо проверять у психиатров прежде чем к детям подпускать.
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20 мин.

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