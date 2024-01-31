Учительница попыталась поджечь школу, предварительно разместив бредовое заукраинское видео

Вчера вечером 46-летняя учительница начальных классов из Чебоксар Галина С. пыталась устроить пожар в школе, в которой сама же и преподавала (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10 им.
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