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Эланга повторил достижение Ширера 23-летней давности

Эланга повторил достижение Ширера 23-летней давности

29 августа «Тоттенхэм» принимал на своем поле «Ньюкасл» в матче 2-го тура АПЛ и уступил со счетом 0:2.

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