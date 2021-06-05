Происшествия

4 подписчика

В Иркутской области молодые сотрудники органов внутренних дел ознакомились с историей полиции

В Главном управлении МВД России по Иркутской области стало доброй традицией отмечать День образования российской полиции рядом культурных и просветительских мероприятий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх