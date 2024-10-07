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Не только о футболе

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«Краснодар» и «Локо» лидируют в РПЛ, ЦСКА обыграл «Динамо», новая неудача «МЮ», «Реал» продлил Карвахаля после «крестов», хет-трик Левандовского, Серебряков может уйти из СКА и другие новости

«Краснодар» и «Локо» лидируют в РПЛ, ЦСКА обыграл «Динамо», новая неудача «МЮ», «Реал» продлил Карвахаля после «крестов», хет-трик Левандовского, Серебряков может уйти из СКА и другие новости

1. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби на выезде в  11-м туре Мир РПЛ – 2:1. Это первая победа армейцев над соперником за 2,5 года – после трех поражений и ничьей.

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Комментарии
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Лена Мисько
🚨Медина может вернуться к общим тренировкам «Спартака» во время паузы на сборные — Metaratings
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4 час.
Лена Мисько
Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов». Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию. Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы являемся учредителями, ещё и за хозяйственной деятельностью. Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики. С учётом большого количества вопросов и звонка Александра, соберёмся в среду с командой - тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками. Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе, хоккее и других видах спорта будут соблюдены.
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4 час.
Лена Мисько
Вытащит «Оренбург» из зоны вылета?
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4 час.

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