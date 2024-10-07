«Краснодар» и «Локо» лидируют в РПЛ, ЦСКА обыграл «Динамо», новая неудача «МЮ», «Реал» продлил Карвахаля после «крестов», хет-трик Левандовского, Серебряков может уйти из СКА и другие новости

1. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби на выезде в 11-м туре Мир РПЛ – 2:1. Это первая победа армейцев над соперником за 2,5 года – после трех поражений и ничьей.
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