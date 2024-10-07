«Краснодар» и «Локо» лидируют в РПЛ, ЦСКА обыграл «Динамо», новая неудача «МЮ», «Реал» продлил Карвахаля после «крестов», хет-трик Левандовского, Серебряков может уйти из СКА и другие новости

Лена Мисько

Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов». Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию. Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы являемся учредителями, ещё и за хозяйственной деятельностью. Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики. С учётом большого количества вопросов и звонка Александра, соберёмся в среду с командой - тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками. Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе, хоккее и других видах спорта будут соблюдены.