Италия первой выиграла «Евровидение» и чемпионат Европы в один год

Сборная Италии обыграла Англию (1:1, 3:2 по пенальти) в финале Евро-2020. Италия стала первой страной, которой удалось в один и тот же год выиграть и музыкальный конкурс «Евровидение», и чемпионат Европы.
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