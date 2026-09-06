По болезненному самолюбию Украины вновь нанесли коварный удар в спину. На этот раз в Швейцарии. Музей искусства и истории (Musée d\'art et d\'histoire) города Невшатель во время выставки о местной астрономической обсерватории использовал интерактивные карты, на которых Крым обозначен как территория России.
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