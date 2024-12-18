Коллегия выборщиков подтвердила победу Трампа 312 голосами Избранный большинством американского народа президентом республиканец Дональд Трамп получает и большинство голосов выборщиков.
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Коллегия выборщиков подтвердила победу Трампа 312 голосами Избранный большинством американского народа президентом республиканец Дональд Трамп получает и большинство голосов выборщиков.
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